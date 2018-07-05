/ Шоу мыльных пузырей устроил житель Миасса на выборах главы города

Мужчина хотел сорвать процедуру.

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Необычный перфоманс прервал сессию депутатов по выбору главы Миасса. В помещение ворвался местный житель по имени Константин Недопекин. Он начал пускать мыльные пузыри и раздавать листовки, в которых называл процедуру ненастоящей. Однако участники сессии не реагировали на попытку сорвать выборы главы. Только полицейские, находившиеся в помещении, обратились к Недопекину и вывели в холл.

Просто хватит пузырить собрание. Никто из предложенных кандидатов Миасс возглавить не достоин. Не было сильных профессиональных кандидатов, имеющих компетенцию бороться. Мы возвращаемся к тому же, что было в прошлом созыве. — выразил свое мнение Константин Недопекин.

Меж тем два кандидата, борющиеся за кресло мэра, Анатолий Лобко и Данила Михеев, уже огласили свои программы. Остается только провести процедуру тайного голосования, чтобы определить нового главу Миасского городского округа.