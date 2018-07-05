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/ И. о. главы Миасса отказался от кресла мэра в день выборов

И. о. главы Миасса отказался от кресла мэра в день выборов

Еще пяти кандидатам отказала конкурсная комиссия.
сегодня в 12:30
  |  Политика

Сегодня утром в Миассе собралась конкурсная комиссия, а также все кандидаты на должность главы городского округа. Участники комиссии рассматривали документы, представленные кандидатами, подробно знакомились с их программой, а затем проводили собеседование. Пройдя конкурсную процедуру, и. о. главы Миасса Григорий Тонких заявил, что снимает свою кандидатуру.

Григорий Тонких сказал, что голоса не должны растягиваться, а мэра лучше выбрать сегодня. Свое решение он назвал благом для города. — передал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Еще пяти кандидатам отказала конкурсная комиссия. Это Константин Башлыков и Валентин Вертипрахов, Татьяна Якимова, Александр Иванов, Дмитрий Сундеев. До начала работы комиссии о решении снять свою кандидатуру объявил Дмитрий Федечкин, начальник пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Ранее от конкурса отстранили Валихана Тургумбаева, потому что его документы были оформлены с нарушениями.

Сейчас два человека претендуют на кресло мэра. Экс-директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко и Данила Михеев. Именно среди них выберут главу Миасского городского округа.

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