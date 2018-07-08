/ Южноуральцам пожелали обрести душевный покой и тепло через семью

Борис Дубровский поздравил жителей региона с самым добрым праздником.

Южный Урал сегодня встречает День любви, семьи и верности. Праздник приходит в каждый дом 8 июля. С поздравлением к жителям региона обратился губернатор Борис Дубровский. Он напомнил, что именно любовь и семейное счастье являются главными ценностями жизни, позволяющими добиваться целей и двигаться вперед рука об руку с членами семьи.

Именно крепкая семья, где царит искреннее уважение друг к другу, помогает человеку не затеряться в современном мире, обрести душевный покой, уют и тепло, получить надежную опору и поддержку, увидеть свое продолжение в детях, доверив им опыт своей жизни. Есть старая мудрость: «Согласную семью и горе не берет». Желаю вам семейного согласия, доброго здоровья, любви и счастья в вашем доме! — сказал Борис Дубровский.

Напомним, что на пешеходной части улицы Кирова сегодня, 8 июля, состоится праздничная церемония бракосочетания без штампа в паспорте. Кроме того, специалисты научат всех желающих проводить декупаж кухонной утвари, роспись спилов дерева, составлять композиции из цветов.