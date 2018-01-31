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Россиянам разрешили голосовать без открепительных

В Челябинской области начался прием заявок на голосование по месту нахождения.
вчера в 19:36
  |  Политика

Избиратели, которые не смогут прийти на участки по месту жительства, получили возможность отдать свой голос без открепительных. Для того, чтоб проголосовать по месту фактического пребывания необходимо подать соответствующее заявление. С сегодняшнего дня их будут принимать в территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах. Из документов, которые нужно обязательно взять с собой, — только паспорт. Кроме того, заявление можно подать через портал «Госуслуги».

Специалисты в порядке очереди выдают отрывные бланки, которые понадобятся избирателям на участках в день голосования. Обратиться с заявлением можно до 12 марта. Каждый совершеннолетний гражданин может подать заявление только один раз.

Как показывала практика не каждый гражданин готов вернуться, а это может быть и за несколько тысяч километров по месту своей регистрации. Написать соответствующее заявление и приехать проголосовать по месту жительства. Это направлено на облегчение, для того, чтобы они приняли участие в голосовании. — рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

В Челябинской области только за сегодня подали более 50 таких заявок. Среди тех, кто пришел в МФЦ, — уральский музыкант Борис Каплун и челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин.

Мне удобнее добираться. Да, хотя, казалось бы, там где, я обычно голосую, это не так далеко. Но полчаса времени я точно выиграю. — пояснил сайту «Первый областной» Эльбрус Нигматуллин.

Отметим, на федеральных выборах практика голосования без открепительных удостоверений, по месту пребывания, будет применяться впервые. По прогнозам ЦИК, новой возможностью могут воспользоваться миллионы человек.

Прием заявлений в Челябинской области начался в 56 офисах многофункциональных центров. Ознакомиться со списком и узнать подробный адрес можно здесь.

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