/ Южноуральцы проголосуют на бюллетенях с QR-кодом на выборах Президента

2305 избирательных участка откроются в Челябинской области.

Накануне состоялось 36 заседание избиркома Челябинской области. На территории Челябинской области будет действовать 2305 участков — 2285 постоянных и 20 временных. Также на нем было принято решение об использовании современных технических средств на предстоящих выборах Президента Российской Федерации. В день выборов будет применена технология изготовления итоговых протоколов с QR-кодом.



Применение технологии позволит в первую очередь защитить протоколы от субъективного фактора. Протоколы сканируются и ошибочный протокол просто невозможно распечатать. Технология позволит ускорить процесс подведения итогов голосования, а также позволит защитить от каких-либо ошибок при введении информации и фальсификаций — у наблюдателей также будет иметься копия протокола с уникальным QR — кодом. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель председателя избирательной комиссии Елена Шубина.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

