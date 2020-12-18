Между правительством Челябинской области и ОАО «РЖД» подписано соглашение о сотрудничестве

Алексей Текслер и Анатолий Храмцов поставили визы на документе в скоростном электропоезде «Ласточка».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством региона и ОАО «РЖД» на 2021 — 2025 годы.



«Южно-Уральская железная дорога, в целом РЖД всегда были надежными партнерами региона. Уверен, что подписанное соглашение положительно скажется на развитии взаимодействия между регионом и компанией, а также способствует реализации совместных проектов», — подчеркнул Алексей Текслер.



Подписание соглашения произошло в скоростном электропоезде «Ласточка» на котором глава региона отправился в рабочую поездку в Магнитогорск.



«В первую очередь мы стремимся обеспечить развитие экономики Челябинской области. Мы вырабатываем конкретные решения, направленные на улучшение транспортного обслуживания населения и промышленности, стимулирование дальнейшего развития региона», — отметил начальник ЮУЖД.



Соглашение подразумевает взаимодействие сторон в сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортного обслуживания населения и промышленных предприятий, обеспечения транспортной безопасности и социально-экономического роста, а также о сотрудничестве в организации скоростного пассажирского сообщения, в том числе с использованием инновационных электропоездов «Ласточка».

