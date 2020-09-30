«Ласточка» свяжет Челябинск и Магнитогорск в ноябре этого года

Время в пути на скоростном поезде сократится до 5 часов.

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Скоростной поезд «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском запустят уже в ноябре этого года. Об этом во время встречи с главой Минтранса России Евгением Дитрихом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба федерального министерства. Сообщается, что скоростной поезд позволит сократить время в пути между городами.



«Как сообщил глава региона, в ноябре текущего года планируется запустить электропоезда „Ласточка“ между Челябинском и Магнитогорском. Это позволит значительно сократить время в пути между городами по сравнению с действующим автобусным сообщением»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства транспорта России.

Челябинск и Магнитогорск находятся на расстоянии более 300 километров друг от друга. Сейчас, чтобы добраться из одного города в другой на собственном транспорте придётся потратить около 2,5 — 3 часов. На автобусе это время увеличивается до 5-6 часов, а на поезде — до 8 часов. По планам, «Ласточка» сократит время в пути до 5 часов.

Напомним, о проекте высокоскоростного поезда между Челябинском и Магнитогорском заговорили в 2019 году. В июле этого года во время обращения к Законодательному собранию региона Алексей Текслер заявил, что «Ласточку» запустят к началу 2021 года. По информации РЖД, скоростной поезд состоит из 5 вагонов, его общая длина достигает 130 метров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час.