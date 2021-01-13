Фотовыставка основателя городского фотоклуба Юрия Теуша откроется в Челябинске

В рамках экспозиции представят яркие работы фотографа в жанре спортивного репортажа

В Южно-Уральском государственном университете открывается фотовыставка в честь 90-летия со дня рождения известного фотографа Юрия Теуша. Именно он являлся основателем Челябинского городского фотоклуба, а его творчество было отмечено всесоюзными и международными наградами.

Название экспозиции — «Смотрят все. Видят — немногие... Юрий Теуш: 90 лет со дня рождения». В ней собраны яркие работы автора, большая часть из которых сделана в жанре спортивного репортажа.

«Приглашаем в Зал искусств ЮУрГУ (по адресу: проспект Ленина, 76) на торжественное открытие выставки 15 января в 15:00 часов», — сообщает пресс-служба Южно-Уральского государственного университета.

Посетить выставку может любой желающий с 15 января до 11 февраля. Время работы — с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.