Кризис или временные трудности? О чем говорят пять поражений «Трактора» подряд

Челябинский хоккейных клуб не побеждает с конца декабря. ИА «Первое областное» пытается разобраться в причинах спада

Начало 2021 года откровенно не задалось для челябинского «Трактора». Команда Анвара Гатиятулина идет с серией из пяти поражений подряд. Команда, которая несколько месяцев назад обыграла СКА и забралась на вершину турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, сейчас идет лишь на седьмом месте. И, если судить только по турнирной таблице, находится почти на пороге зоны плей-офф. ИА «Первое областное» попыталось разобраться, в чем причина спада «черно-белых» и есть ли в команде кризис.







Уже почти десять лет история выступлений «Трактора» в КХЛ напоминает американские горки: подъемы чередуются со спадами, а призовые места соседствуют с последним местом в конференции. После во многом вынужденного ухода в 2018 году только что завоевавшего бронзу Анвара Гатиятулина командой «рулили» Герман Титов, Алексей Тертышный, Петерис Скудра и Владимир Юрзинов — четыре тренера за два сезона.

В случившемся в этом сезоне возвращении Анвара Гатиятулина болельщики видят в первую очередь воссоздание «брака, заключенного на небесах». Кроме того, общая ситуация в клубе по сравнению с последними годами куда стабильнее и перспективнее: помимо возвращения главного тренера — масштабная перезагрузка структуры управления, смена руководства, представление новой стратегии развития клуба, ребрендинг — все это в первую очередь говорит о новом «Тракторе». Но неудачные серии, как та, которая случилась сейчас, заставляют некоторых болельщиков «Трактора» переживать.

Однако поводов для беспокойства у поклонников челябинцев быть не должно, считает хоккейный обозреватель Павел Лысенков. По словам эксперта, текущая полоса неудач «Трактора» —скорее стечение обстоятельств, чем кризис. В качестве аргумента здесь выступает сложный календарь, волей которого «черно-белые» играли с лидерами Востока «Ак Барсом» и «Авангардом», а также с неуступчивыми «Спартаком» и «Торпедо», и выездные игры, набирать очки в которых, как правило, тяжелее, чем в домашних матчах.

«Вопросы вызывает только домашнее поражение от „Спартака“ 2:6, но „Спартак“ как раз на подъеме, после этого „Спартак“ и 4:1 с „Йокеритом“ сыграл, и вытянул с Ярославлем чудесный матч. Бывает, какая-то команда на спаде, какая-то на пике. КХЛ подравнялась еще больше с введения потолка зарплат, поэтому такие перепады удивлять не должны. Кроме того, „Трактор“ — команда, которая находится в стадии становления, на правильном пути, и даже „Ак Барс“ 3:7 проигрывает „Салавату“ после десяти побед подряд. Так что такие спады просто неизбежны. У „Трактора“ опять же это не то что спады, потому что серия из пяти поражений. Но в четырех матчах из пяти была борьба: то есть три матча разница в одну шайбу, „Авангард“ — в две шайбы. Матч со „Спартаком“ дома стоит за скобками. По „Трактору“ выводы надо делать именно по итогам плей-офф, потому что видно, что при Анваре Гатиятулине команда стабилизировалась, стала играть лучше. Но команда не фаворит Востока, такой как „Ак Барс“ или „Авангард“, — не тот размах, бюджет, не тот калибр. Но все зависит от плей-офф. „Трактор“ туда попадает однозначно, если пройдет первый раунд, в целом по команде будут сделаны хорошие выводы»,— подчеркнул Павел Лысенков.





Сейчас у «Трактора» есть проблемы в нескольких игровых аспектах, в числе которых взятие ворот, отсутствие паса на гол, а также трудности в обороне, считает ветеран челябинского хоккея Анатолий Картаев. По мнению легенды «черно-белых», просели легионеры, которые стали менее заметны в последних матчах. Тем не менее Картаев считает, что «Трактор» столкнулся не с кризисом, а с временными трудностями, а игра команды должна наладиться.

«В принципе игра смотрится, играют не хуже, чем другие команды. Я думаю, что все выправится. Это не системный кризис, это временный спад, может, уверенность переросла в самоуверенность. Я еще вспоминаю те моменты, которые мы прошли без поражения: на выезде четыре игры — четыре победы. Потом пошли слабые команды и мы мало взяли очков, потому что самосознание и уверенность перешла в самоуверенность, что мы поедем и обыграем, и поменьше было вложено сил, и поэтому такая игра получилась невзрачная. Но в целом — игра смотрится у команды, они могут сыграть, просто взятие ворот и оборона — это решающий фактор, который определяет победы и поражения. Сыграли хорошо в атаке, хорошо в обороне — выиграли игру 1:0, одну забили и не пропустили, вот это вот нужно. Вернется это все, нормально будет. Кризис какой-то идет временный, но я думаю, что он пройдет. У нас резерв очень высокий, просто добавить в этих компонентах»,— заявил Анатолий Картаев.





Не видят глобальной проблемы в происходящем и в самом «Тракторе». Ситуацию в клубе понимают и готовятся к возможному попаданию в плей-офф уже сейчас. Как рассказал ИА «Первое областное» главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин, фактически игры на вылет для «черно-белых» начались уже сейчас.

«После возвращения с выездной серии у нас идет стандартный рабочий процесс: разбираем предстоящих соперников, анализируем тактику, работаем на льду и в зале. В команде все прекрасно понимают, что плей-офф, исходя из ситуации в турнирной таблице, фактически уже начался. Настроение у ребят боевое, все настраиваются только на победу. Впереди у „Трактора“ домашняя серия, А, как говорится, дома и стены помогают. Поэтому надеемся в этих матчах на поддержку наших болельщиков, а со своей стороны приложим максимум усилий для достижения результата»,— сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Довольных пятью проигрышами подряд в клубе нет, исправлять ситуацию необходимо уже сейчас.



«Впервые в этом сезоне к руководству были вызваны игроки: капитан, ассистенты капитана. Говорят, что без разносов, просто хотели услышать мнение хоккеистов о кризисе, планы, как из него выйти. Все-таки пять поражений подряд, „Нефтехимик“ дышит в спину. Надеемся, что это принесет какой-нибудь результат. Нам в плей-офф нужен сильный клуб, а не команда, изможденная борьбой за место в плей-офф. Так, видимо, считает и руководство. Посмотрим, принесет ли это результат, но все должны понимать, что без изменений на следующем собрании будет уже другой тон»,— поделился версией событий в своем телеграм-канале derzhi обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

Серия поражений «Трактора» — совершенно не то, чего ждут от команды болельщики. Однако поклонникам «черно-белых» не стоит огорчаться раньше времени. Ни один „длинный“ сезон у любой команд не проходит без временных спадов. Шансы на выход в плей-офф у хоккеистов Анвара Гатиятулина гораздо выше, чем закончить сезон в феврале. К тому же причины трудностей челябинцев — игровые и не связаны с заражениями или травмами. Значит у тренерского штаба есть возможность и ресурсы исправить ситуацию и подойти к главным матчам сезона в оптимальных кондициях.