Журналист из УрФО стал сотым претендентом на победу в конкурсе среди региональных репортеров

Отбор работ продлится до 31 марта

Компания «Ростелеком» проводит юбилейный, десятый, конкурс «Вместе в цифровое будущее» среди региональных журналистов и блогеров. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях», — сообщают в «Ростелекоме».

В настоящее время на конкурс заявлено более 320 работ. УрФО стал самым многочисленным по количеству участников среди всех округов России. Юбилейной стала работа журналиста из Югры.

К слову, подать работы на конкурс «Вместе в цифровое будущее» можно до 31 марта включительно. Подведение итогов состоится грядущим летом, не позднее 1 июля. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.