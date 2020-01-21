Мэрия Челябинска больше не будет контролировать общественный транспорт

Управление пассажирскими перевозками передают в Миндортранс.

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Общественный транспорт в Челябинске, Копейске и Сосновском районе Челябинской области переходит под контроль регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. Соответствующее постановление появилось на сайте правовой информации.

«В соответствии со статьёй 50 Основного Закона Челябинской области постановляю внести в пункт 8 раздела III Положения о Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области изменение, дополнив его подпунктом следующего содержания: „осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским транспортом в соответствии с Законом от 30.12.2019 года „О перераспределении полномочий по организации перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области““»,— говорится в документе.

Его действие продлится до 31 декабря 2025 года. В Миндортрансе добавили, что переходный период по передаче полномочий рассчитан на 1 год — до 1 января 2021 года. До этого времени весь общественный транспорт Челябинской области будет работать в стандартном режиме.

Напомним, в декабре 2019 года Алексей Текслер утвердил дорожную карту по оптимизации транспортной системы Челябинской агломерации на 2019-2024 годы, которая позволит горожанам покупать транспортный билет скором действия на 60 или 90 минут и в это время пересаживаться на различный городской транспорт бесплатно неограниченное количество раз. Задача такого проекта, по словам самого губернатора, — создать единое транспортное пространство и единый билет.