«Как сохранить экологию, пересев на экотранспорт»: что нужно знать об электромобилях

Рассказываем, почему обычный автомобиль портит окружающую среду.

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Жители Челябинской области не понаслышке знают о том, что в период неблагоприятных метеорологических условий в городе начинают действовать особые правила: предприятия должны снизить объемы производства. Но почти никто не думает о том, как сильно мы сами можем влиять на экологическую обстановку.

По статистике Росприроднадзора, за год автомобили вырабатывают чуть меньше выбросов, чем промышленные предприятия. Для того, чтобы исправить экологическую ситуацию, личный и общественный транспорт должен стать экологичным.

Одним из альтернативных вариантов личного транспорта являются электромобили. У данного вида есть свои плюсы и минусы.

«Например, перед поездкой на дальние расстояния нужно рассчитать маршрут, чтобы по пути были расположены станции для подзарядки автомобиля», — рассказывает владелец автосалона Андрей Кольцук.

Больше плюсов и минусов электромобилей, подробности об использовании экологически чистых видов топлива и многое другое вы можете увидеть в информационном ток-шоу «ЭкоЛогика» на телеканале ОТВ сегодня, 19 января, в 22:15.