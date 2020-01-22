Для чего контроль над челябинским общественным транспортом передали в Миндортранс?

Подробности выяснили корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

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С 1 января 2020 весь муниципальный общественный транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) в Челябинске, Копейске и Сосновском районе перешел под контроль регионального Миндортранса.

Первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов рассказал, что это сделано в первую очередь для удобства внушительного количества пассажиров. Ведь городской общественный транспорт ранее не имел права выезжать за границы муниципального образования.

«У нас стояла задача, улучшить жизнь граждан, особенно проживающих в пригороде, тем, чтобы исключить двойную оплату за транспортные пересадки, и тем, чтобы была интеграция и единая транспортная система охватила Челябинск, Копейск и загородные посёлки Сосновского района. Но это можно было сделать только в одном случае: когда полномочия от органов местного самоуправления перераспределяются на уровень выше и переходят к органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации», — пояснил Александр Филиппов.

Отметим, что в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что переходный период по передаче полномочий рассчитан на 1 год — до 1 января 2021 года. До этого времени весь общественный транспорт Челябинской области будет работать в стандартном режиме.

Каким образом будет работать единое транспортное пространство на территории Челябинской агломерации? Как произошёл «захват» пассажиропотока маршрутчиками, в том числе и нелегальными? Об этом и о многом другом вы сможете узнать сегодня, 22 января, в 19:45 и 22:00 в программе «Большая студия» на телеканале ОТВ.