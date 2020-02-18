Трамвай или автобус? Миндортранс решает, что соединит Челябинск и Копейск

Ведомство готово выслушать предложения южноуральцев.

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Ежедневно существенная часть копейчан отправляется на работу в Челябинск на общественном транспорте. Важной задачей является создание комфортного и доступного транспортного сообщения между городами.

«Множество копейчан каждое утро ездят на работу и в это время транспорт всегда переполнен. Сейчас перевозчики не могут выпускать в утренние рейсы автобусы большего класса вместимости, а днем, когда пассажиропоток уменьшается, менять на средний. Мы хотим решить эту проблему», — говорит первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Вновь поднимается вопрос о возвращении межмуниципального трамвайного сообщения. Многие помнят, что в 60-70 трамваи ходили из одного города в другой и пользовались спросом. Сейчас специалисты займутся изучением пассажиропотока, маршрутных линий и периода интенсивности использования общественного транспорта.

«Научно-исследовательские работы определят развитие электротранспорта. Однако автобус самый народный вид транспорта сейчас. Поэтому первым этапом мы уделим внимание автобусному сообщению между городами, а вторым — трамвайному», — сказал Филиппов.

Рабочая группа миндортранса готова принять к сведению все конструктивные предложения южноуральцев. Запустить новую схему общественного транспорта планируют 1 января 2021 года.