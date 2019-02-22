/ Четырех кандидатов в мэры Челябинска допустили до голосования

Комиссия назвала самых достойных возможных градоначальников.

Конкурсная комиссия, целый день работавшая в городской администрации 22 февраля, огласила итоги. Знание законодательства, навыки и умения управленческой деятельности, а также интересную программу представили четыре кандидата на пост главы Челябинска. Это врио главы Владимир Елистратов, Никита Мирный, Александр Орел и Николай Шиманович. К участию в голосовании не допустили 12 человек.

Мы заслушали всех 16 претендентов. Каждый член комиссии заполнял соответствующий оценочный лист. После каждого выступления листы с баллами мы сдавали в технический секретариат. По окончании секретариат свел все в общую таблицу, представленную на итоговом заседании конкурсной комиссии. — пояснил сайту «Первый областной» член конкурсной комиссии Владимир Бодров.

Напомним, что главу Челябинска выберут из этих четырех кандидатов. Имя нового градоначальника назовут уже 26 февраля.