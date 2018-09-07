/ Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты

«Первый областной» является генеральным информационным партнером проекта в Челябинске.

Более 100 городов России, в субботу, 15 сентября, будут соревноваться за Кубок Чистоты. Не стала исключением и Челябинская область. Программу «Чистый регион» по методике «Чистый город» поддержал губернатор региона Борис Дубровский. В своем обращении он отметил важность бережного отношения к окружающей среде.

Важно сегодня каждому жителю нашего региона научиться применять современные подходы к вопросам экологии, бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу. Важно не только разобраться в этом вопросе, но и применять на практике. Поэтому я поддерживаю присоединение Челябинской области к кубку чистоты. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что 15 сентября во всем мире будет праздноваться День чистоты. На борьбу с мусором выйдут жители 150 стран мира. Следить за ходом «Чистых игр» в России можно на сайте cleangames.ru в режиме реального времени. Команда, собравшая больше всего мусора, получит от организаторов памятный кубок. Сайт «Первый областной» является главным информационным партнером соревнований в Челябинске. Накануне будут проводиться розыгрыши подарков. Следите за новостями в наших социальных сетях, подписывайтесь, делайте репосты, выигрывайте подарки.