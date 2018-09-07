Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.25 -0.21 79.37 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты

Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты

«Первый областной» является генеральным информационным партнером проекта в Челябинске.
сегодня в 13:50
  |  Общество

Более 100 городов России, в субботу, 15 сентября, будут соревноваться за Кубок Чистоты. Не стала исключением и Челябинская область. Программу «Чистый регион» по методике «Чистый город» поддержал губернатор региона Борис Дубровский. В своем обращении он отметил важность бережного отношения к окружающей среде.

Важно сегодня каждому жителю нашего региона научиться применять современные подходы к вопросам экологии, бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу. Важно не только разобраться в этом вопросе, но и применять на практике. Поэтому я поддерживаю присоединение Челябинской области к кубку чистоты. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, что 15 сентября во всем мире будет праздноваться День чистоты. На борьбу с мусором выйдут жители 150 стран мира. Следить за ходом «Чистых игр» в России можно на сайте cleangames.ru в режиме реального времени. Команда, собравшая больше всего мусора, получит от организаторов памятный кубок. Сайт «Первый областной» является главным информационным партнером соревнований в Челябинске. Накануне будут проводиться розыгрыши подарков. Следите за новостями в наших социальных сетях, подписывайтесь, делайте репосты, выигрывайте подарки.

Культура
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
  
сегодня в 17:35
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
Происшествия
Пенсионер на «Рено» влетел в мусоровоз в Миассе
сегодня в 11:14
Пенсионер на «Рено» влетел в мусоровоз в Миассе
Общество
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
03.09.2018
Массовые субботники стартовали с вывоза 1,5 тысяч кубометров мусора из Челябинска
Общество
Челябинцев приглашают поучаствовать в массовых стартах по сбору мусора
29.08.2018
Челябинцев приглашают поучаствовать в массовых стартах по сбору мусора
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
  
сегодня в 17:39
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
Культура
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
  
сегодня в 17:35
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
Спорт
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
сегодня в 16:40
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
Общество
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
сегодня в 16:30
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
сегодня в 16:23
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
Спорт
Боксер из Челябинской области стал Чемпионом мира среди студентов
сегодня в 16:04
Боксер из Челябинской области стал Чемпионом мира среди студентов
Общество
Автомобилистам запретят поездки по центру Челябинска в День города
  
сегодня в 15:54
Автомобилистам запретят поездки по центру Челябинска в День города
Общество
Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты
сегодня в 13:50
Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6