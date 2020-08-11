Медиахолдинг ОТВ проведет жеребьевку по распределению платного эфирного времени перед выборами

13 сентября в южноуральцам предстоит выбрать депутатов Заксобрания.

Послушать 00:00

13 августа 2020 года в 10:00 часов Акционерное общество «Областное телевидение» (г. Челябинск, пл. Революции, д. 4, каб. 414, пресс-центр) будет проводиться жеребьевка по распределению платного эфирного времени региональной государственной организации телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва.