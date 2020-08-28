Депутаты выбрали главу Ленинского района Челябинска

В гонке приняли участие 4 кандидата.

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4 человека приняли участие в очном этапе выборов на должность главы Ленинского района. Депутаты городской Думы Челябинска прослушали доклады четверых кандидатов на этот пост.

«Виталия Родионова, депутата Челябинской городской Думы от Совета депутатов Ленинского района; Александра Орла, Главы Администрации Ленинского района г. Челябинска; Сергея Евдокимова, начальника отдела благоустройства Администрации Ленинского района; Евгения Янушкевича, заместителя начальника по финансовым вопросам МКУ „ЦОДОО“ по Тракторозаводскому району г. Челябинска», — перечислили в пресс-службе Челябинской городской Думы.

Единогласным решением депутатов на пост главы Ленинского района Челябинска был вновь избрал Александра Орла.