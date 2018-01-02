Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.6 -0.03 68.87 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января

Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января

Глава Челябинска стал одним из первых именинников года.
сегодня в 11:46
  |  Политика

День рождения отметил мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он стал одним из первых именинников в 2018 году. Евгений Тефтелев родился 63 года назад 1 января. Воспитывался в городе Карталы, а затем отправился в Магнитогорск, чтобы поступить в вуз. В городе металлургов Евгений Тефтелев закончил горно-металлургический институт, работал в его научно-исследовательском секторе, занимал должность в РК ВЛКСМ и РК КПСС. Затем будущий мэр отправился на Магнитогорский метизно-металлургический завод, где прошел путь от начальника цеха до заместителя гендиректора и председателя Совета директоров. 

Политическая карьера Евгения Тефтелева началась в 2002 году. Сначала он руководил комитетом промышленности, затем управлением промышленности и природных ресурсов. С 2004 года был назначен министром промышленности, а в 2009 вернулся в Магнитогорск, чтобы занять должность мэра. 

В декабре 2014 года Евгения Тефтелева назначили главой администрации Челябинска, а в августе 2015 года официально выбрали главой города. 

Пост мэра Евгений Тефтелев занимает по сегодняшний день.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
сегодня в 15:29
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
Происшествия
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
сегодня в 14:39
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
Общество
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
сегодня в 13:20
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
Хоккей
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
сегодня в 12:33
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
Политика
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
сегодня в 11:46
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
Общество
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
сегодня в 11:15
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
Происшествия
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
сегодня в 10:56
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
Происшествия
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
сегодня в 10:04
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна