/ Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января

Глава Челябинска стал одним из первых именинников года.

День рождения отметил мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Он стал одним из первых именинников в 2018 году. Евгений Тефтелев родился 63 года назад 1 января. Воспитывался в городе Карталы, а затем отправился в Магнитогорск, чтобы поступить в вуз. В городе металлургов Евгений Тефтелев закончил горно-металлургический институт, работал в его научно-исследовательском секторе, занимал должность в РК ВЛКСМ и РК КПСС. Затем будущий мэр отправился на Магнитогорский метизно-металлургический завод, где прошел путь от начальника цеха до заместителя гендиректора и председателя Совета директоров.

Политическая карьера Евгения Тефтелева началась в 2002 году. Сначала он руководил комитетом промышленности, затем управлением промышленности и природных ресурсов. С 2004 года был назначен министром промышленности, а в 2009 вернулся в Магнитогорск, чтобы занять должность мэра.



В декабре 2014 года Евгения Тефтелева назначили главой администрации Челябинска, а в августе 2015 года официально выбрали главой города.



Пост мэра Евгений Тефтелев занимает по сегодняшний день.