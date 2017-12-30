/ Евгений Тефтелев пообещал сделать город комфортным для горожан в 2018 году

Глава Челябинска подвел итоги в новогоднем поздравлении.

Градоначальник Евгений Тефтелев обратился с новогодними и рождественскими поздравлениями к жителям города. Глава Челябинска отметил, что общими усилиями удалось найти решения проблем, добиться успехов и достижений в 2017 году. Впереди город ждет дальнейшая работа по преображению.

Челябинск с каждым годом преображается к лучшему: только в этом году было отремонтировано и построено более 1 миллиона квадратных метров дорог, открыта крупнейшая в УрФО школа в микрорайоне «Парковый» на 1100 мест, продолжается реконструкция спортивного комплекса в поселке Новосинеглазово и стадиона «Калибр», успешно стартовал масштабный проект по благоустройству «Формирование современной городской среды», появляются новые социальные объекты. Эта работа будет продолжена и в следующем году. Ведь наша основная задача — сделать город комфортным для его жителей. — сказал глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Глава города пожелал всем только хороших перемен, осуществления замыслов и добрых дел, а также крепкого здоровья.