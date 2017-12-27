/ Евгений Тефтелев сравнил себя с Генри Фордом

﻿Поводом стало исполнение новогодних желаний.

В преддверии Нового года мэра Челябинска Евгения Тефтелева спросили о детских новогодних желаниях. Глава города предался воспоминаниям, рассказав, что очень любил играть в песочнице, а потому хотел большой самосвал. Мечта маленького Жени Тефтелева исполнилась. Это событие навело нынешнего мэра на мысль, что он похож на Генри Форда.

Стал взрослее — захотелось мне кататься на велосипеде. У меня по весне оказался велосипед «Школьник». Потом мне захотелось мопед. Когда было больше 14 лет, мне мопед купили. Это как в том анекдоте, как у Форда спросили, как он стал миллиардером. Он сказал, что пошел учиться в школу, и родители дали доллар. Купил два чебурека, но кушать не стал, зная, что их на следующем перерыве продавать не будут. Продал за два доллара. Так за неделю скопил около 20 долларов. А потом умерла бабушка и оставила ему миллиардное наследие. — закончил анекдотом свой рассказ Евгений Тефтелев.

Мэр Челябинска определился с планами и на грядущий праздник. Новый год он встретит с семьей в Челябинске.