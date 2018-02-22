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/ Евгений Тефтелев получил памятный знак к 100-летию создания Красной армии

Евгений Тефтелев получил памятный знак к 100-летию создания Красной армии

Градоначальник поздравил защитников Отчества.
сегодня в 11:01
  |  Общество

Накануне в администрации Челябинска глава города Евгений Тефтелев собрал актив Городского совета ветеранов и поздравил их с наступающим праздником. Также в ходе встречи вручили памятные знаки, посвященные 100-летию создания Красной армии. Награду получил и сам Евгений Тефтелев, как боевой офицер запаса. Градоначальник отметил важность подобных мероприятий.

Это хорошая, добрая традиция накануне 23 февраля проводить встречу с защитниками Родины: офицерами, генералами, простыми солдатами, которые ковали Победу во времена Великой Отечественной войны. Мне приятно было пообщаться с ними, поблагодарить за то, что они сохранили мир. По сей день они продолжают заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Мы всегда будем ценить это! — поздравил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Всего в этот день награды получили три десятка человек. В их числе и председатель совета ветеранов Ленинского района, почетный гражданин города Челябинска, участник Великой Отечественной войны — Александр Леонидович Шаламов.

Сейчас многие пытаются переписать историю, стараются недооценить роль СССР во Второй мировой войне. Именно поэтому важно заниматься патриотическим воспитанием молодежи. И я, как свидетель и участник боевых действий, много сил отдаю этой работе и по сей день. — рассказал участник Великой Отечественной войны Александр Леонидович Шаламов.

Отметим, что свое поздравление для «сильных духом и мужественных сердцем» южноуральцев озвучил и губернатор Челябинской области.

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Комментарии

раф
12:40, 22.02.2018
Лизоблюды! Какой офицер Тефтелев!?Ни дня не служил.На военной кафедре получил звание.Это не офицеры!

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