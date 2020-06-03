Маргарита Павлова высказалась о законе о едином информационном регистре

Свое мнение сенатор от Челябинской области опубликовала в социальной сети.

Послушать 00:00

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова высказала мнение о принятии закона о едином федеральном информационном регистре. Свою позицию сенатор озвучила в соцсетях.



Закон о едином федеральном информационном регистре предполагает создание базы данных жителей страны. В ней будут отслеживаться все основные моменты жизни отдельного гражданина. Оператором регистра предлагается сделать Федеральную налоговую службу.

Инициатива вызвала широкую дискуссию в обществе. Маргарита Павлова выступила против принятия закона. Она отметила, что у неё не поднялась рука нажать на кнопку «за». По словам сенатора, она получила несколько петиций, связанных с данным законом, и при принятии решения опиралась на мнение граждан.

«Люди требуют элементарного — такие законы должны приниматься после широкого, публичного обсуждения с участием всех заинтересованных граждан. Тем более сейчас, когда многие люди и так чувствуют свои права ущемленными из-за принимаемых мер. На этом фоне их опасения по поводу возможности тотального контроля естественны и понятны»,— написала Маргарита Павлова в социальных сетях.

Сенатор отметила, что видит несколько рисков связанных с принятием закона о «Едином федеральном информационном регистре». По её мнению, большой объём данных, собранный в одной системе может стать угрозой для защищённости частной жизни. Кроме того, существует угроза утечки информации в руки злоумышленников.

«К тому же каждый гражданин должен иметь возможность отказаться от внесения в подобные системы, сохранив возможность беспрепятственно получать все государственные услуги, документы и тому подобное. Голосовала против!»,— высказалась Маргарита Павлова.

Законопроект был принят Госдумой 21 мая в третьем чтении. Отметим, что Совет Федерации также одобрил закон. База должна заработать в России с 1 января 2023 года.