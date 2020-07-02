Сенатор Маргарита Павлова работает над решением проблем региональной промышленности

Задача парламентария — собрать все волнующие бизнес вопросы и изложить их в Совфеде.





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Сенаторы России подклбючаются к решению проблем региональной промышленности. Парламентарий от Челябинской области Маргарита Павлова сегодня, 2 июля, вместе с замгубернатора Егором Ковальчуком и директором регионального фонда развития промышленности Сергеем Казаковым посетили челябинскую «Фабрику шнуров». Как отметил Егор Ковальчук, выбор на предприятие пал поскольку оно является одним из удачных примеров работы программ господдержки.



«В апреле компания первой в области получила заём регионального ФРП в 8 миллионов рублей на запуск линии по производству эластичных шнуров для медицинских масок по программе „Противодействие эпидемическим заболеваниям“, направила 3 миллиона рублей из государственных инвестиций на закупку оборудования, а 5 миллионов — на сырьё, и уже сегодня выходит на заявленный объём выпуска продукции 6 тонн в месяц. Полученная поддержка помогла предприятию сохранить более 70 рабочих мест и развиваться дальше»,— прокомментировал вице-губернатор Егор Ковальчук.

Сейчас заддача южноуральскго сенатора — собрать все предложения и вопросы от малого и крупного бизнеса региона и изложить собранную информацию в Совете Федерации, объяснила Маргарита Павлова. На следующей неделе в верхней палате парламента состоится «Правительственный час». В нём примет участие министр промышленности Денис Мантуров.

«Это позволит мне напрямую транслировать собранную информацию. Я вижу, что у челябинского ФРП программ поддержки бизнеса больше, чем у любого другого регионального Фонда. Тем важнее расширить его возможности с помощью федеральных ведомств, чтобы как можно больше предприятий Челябинской области смогли попасть уже в федеральные программы поддержки и своевременно получить необходимую им помощь», — сказала Маргарита Павлова.

На примере «Фабрики шнуров» директор регионального ФРП рассказал сенатору о деятельности Фонда и достигнутых результатах. Так, в ходе реализации 25-ти профинансированных проектов создается 524 высокопроизводительных рабочих места. Налоговые отчисления по проектам составят 2 миллиарда 728 миллионов рублей. В общем в экономику региона инвестируется 11,3 миллиардов.