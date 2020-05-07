Маргарита Павлова рассказала, как поддерживают население в Челябинской области

Сенатор приняла участие в пресс-конференции федерального информационного агентства.

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В четверг, 7 мая, состоялась онлайн пресс-конференция информационного агентства ТАСС, в ходе которой участники обсудили региональные меры поддержки населения в условиях сложной эпидемиологической обстановки. От Челябинской области с докладом выступила член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти региона Маргарита Павлова.

Она рассказала, что накануне на Южном Урале был введен обязательный масочный режим, а также запущена линия выпуска масок. Область постепенно готовится к поэтапному выходу из режима самоизоляции. Региональную материальную поддержку оказывают тем, кто потерял работу из-за распространения коронавирусной инфекции, многодетным семьям, матерям-одиночкам. Семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выплачивают от 2 до 5 тысяч рублей из благотворительного фонда, созданного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Отдельно сенатор остановилась на вопросе, связанном с дистанционным обучением. Проблемы с нехваткой техники удалось решить и с помощью школ и благодаря поддержке людей из различных сфер.

«В пользование передано более тысячи компьютеров. Кроме того, к решению этой проблемы также подключились депутаты, предприниматели, неравнодушные граждане. За счет благотворительных средств смартфоны и планшеты получили порядка 2,5 тысяч школьников из малообеспеченных и многодетных семей. Владелец ММК Виктор Рашников купил для детей из малообеспеченных семей Магнитогорска 3 791 планшет и 3 451 ноутбук. Это серьезный вклад, дети новейшей техникой обеспечены», — рассказала Маргарита Павлова.

Также она напомнила о работе дежурных групп в детских садах. Это важно для семей, где оба родителя работают. Продолжает действовать программа «Школьное молоко», продукцию выдают родителям. Семьям с детьми-инвалидами выдают продуктовые наборы. В десятикилограммовом наборе есть как продукты питания, так и средства гигиены. Их получили 50 тысяч семей.

Добавим, что в регионе отменили пени за просрочку платежей ЖКХ. Также поддержку оказывают медикам, работающим в условиях карантина.