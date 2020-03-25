Малому бизнесу отсрочат налоги

Государство окажет содействие предпринимателям в сложной ситуации.

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Президент Владимир Путин сегодня, 25 марта, в своем обращении к гражданам в связи с распространением коронавируса в стране и в мире, отдельное внимание уделил поддержке бизнеса, в частности малого и среднего.

Руководитель страны отметил, что такие компании в нынешней ситуации, как никогда нуждаются в поддержке государства.

«Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит — сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы», — объяснил Владимир Путин.

Предприятия и целые отрасли, которые наиболее сильно пострадают от сложившейся ситуации будут поддержаны государством. В частности, мер поддержки будут оказаны в сфере налогообложения.

«Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды», — поручил президент.

Коснется это и банковских кредитов. В ближайшие полгода отсрочка будет предоставлена предприятиям малого и среднего бизнеса, а также микроорганизациям. Глава государства поручил Центробанку предложить и принять дополнительные меры, которые обеспечат устойчивое кредитование реального сектора. Сюда относится и предоставление гарантий и субсидирование.

В ближайшие 6 месяцев будет действовать мораторий для кредиторов по взысканию долгов а штрафов через банкротство компаний. Такие заявления приниматься не будут. Правительству Владимир Путин поручил постоянно мониторить ситуацию и в случае необходимости корректировать и расширять перечень отраслей, которым необходима господдержка в трудное время.