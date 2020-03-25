Губернатор утвердил меры для снижения последствий от распространения коронавируса

Алексей Текслер сделал заявление после обращения президента к народу.

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Алексей Текслер после обращения президента страны к гражданам в связи с распространением коронаврусной инфекции сделал заявление о принятии ряда соответствующих мер в нашем регионе. Так, по решению губернатора с 26 марта и до особого распоряжения будет ограничено посещение всех образовательных учреждений Челябинской области.

«Вводится ограничение посещений мест массового пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом для граждан в возрасте старше 65 лет», — добавил Алексей Текслер.

Одиноко проживающим пенсионерам старше 65 бесплатно будут услугу по доставке домой продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Помогут им и в оплате услуг ЖКХ. Все ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные и досуговые центра и организации должны на время повесить на двери замки.

«Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах. Органам ЗАГС поручено отменить выездные мероприятия по заключению брака, предложить гражданам перенести церемонию регистрации отношений в торжественной обстановке на более поздний срок, а в случае отказа — ограничить количество участников мероприятия (не более 10 человек, включая сотрудников ЗАГС)», — перечислил губернатор.

Для региона закупят дополнительно 18 аппаратов ИВЛ, в настоящее время идет их поставка. Кроме того, в федеральное правительство от Челябинской области была направлена заявка на приобретение ещё 150 аппаратов. Вторая клиническая больница Челябинска готова к приему больных людей, а в запасе держат противотуберкулезный диспансер в Металлургическом районе.