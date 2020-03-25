Куда деть ребенка? Алексей Текслер пояснил, как будут работать детские сады

От родителей поступает много вопросов по поводу работы садиков в карантин.

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После того, как Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей практически для всех граждан, за исключением ряда профессий, от родителей дошкольников посыпалась масса вопросов. Ведь оставить маленького ребенка дома одного, когда оба родителя даже в условиях карантина вынуждены идти на службу, проблематично. Алексей Текслер сегодня озвучил ряд ограничительных мер, которые начнут действовать в регионе уже с завтрашнего дня, а после этого он опубликовал короткое видео у себя в инстаграме, в котором дал краткие разъяснения по этому вопросу.

«Друзья, очень много вопросов от тех родителей, чьи детки ходят в детский сад. Так вот, на этой неделе детские сады продолжат работу в режиме свободного посещения, на следующей неделе, которая будет нерабочей, в детских садах будут организованы дежурные группы для тех детей, чьи родители будут оба работать», — объяснил губернатор Челябинской области.

Подытожив, Алексей Текслер отметил, что вся необходимая информация будет размещена на сайте Правительства Челябинской области.