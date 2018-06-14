Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.12 +0.78 74.14 +0.77
Челябинск
сейчас
 
+21 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра

«Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра

Кандидат намерен перейти к принципу открытости в управлении муниципалитетом.
сегодня в 10:55
  |  Политика

Кандидат на пост главы Миасского городского округа Анатолий Лобко подтвердил серьезность своих намерений. Директор «Агентства инвестиционного развития» оказался одним из самых активных участников «гонки». Сам Лобко является уроженцем Миасса, он помнит прошлых руководителей со школьных времен и болеет за родной город.

Анатолий Лобко ценит открытость в работе госструктур. По его мнению, формирование кадрового резерва через конкурсный отбор позволяет вырастить грамотных управленцев.

Администрация — это не какая-то там закрытая структура или элитарный клуб. Она выполняет сервисную функцию для жителей, для бизнеса. Чего не хватало предыдущим властям Миасса — это стратегического планирования, при том колоссальном потенциале, который есть у города. Новый управленческий блок, который будет заново отстроен, должен работать над вопросами экономического развития. — рассказал кандидат на посты главы Миасса Анатолий Лобко.

В качестве главной проблемы Миасса Лобко выделяет нехватку земельных ресурсов для бизнеса, который там динамично развивается.

Миасс является серьезной точкой роста для всего региона. Если город получит статус территории опережающего развития, а это непростая задача, то станет еще более конкурентным. Если говорить о стратегии развития территории, то очень важна агломерация Миасса и Златоуста. Один из ключевых параметров, которые учитывает инвестор при принятии решения — это рынок труда. За счет таких решений губернатора, как новая дорога, которая сильно сократила путь между населенными пунктами, как раз объединяются рынки труда. — передает издание «ФедералПресс» слова главы «Агентства инвестиционного развития».

Также Анатолий Лобко отметил, что поддерживает с Дмитрием Федечкиным — вторым кандидатом из «команды губернатора», рабочие отношения.

Общество
Кандидат в мэры Миасса оплатил проезд в троллейбусе через айфон
вчера в 12:58
Кандидат в мэры Миасса оплатил проезд в троллейбусе через айфон
Происшествия
Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе
07.06.2018
Непотребные рисунки вандалов стерли с мемориала Скорбящей матери в Миассе
Политика
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
06.06.2018
Депутатам и бизнесменам не удалось смутить кандидатов в мэры Миасса на дебатах
Политика
Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры
06.06.2018
Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
  
сегодня в 14:25
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
Спорт
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в России
сегодня в 13:50
Чемпионат мира по футболу-2018 стартует в России
Происшествия
Скончался режиссер Станислав Говорухин
сегодня в 13:16
Скончался режиссер Станислав Говорухин
Общество
Пенсионерка из Магнитогорска сняла селфи-репортаж с места встречи гостей на ЧМ-2018
сегодня в 13:02
Пенсионерка из Магнитогорска сняла селфи-репортаж с места встречи гостей на ЧМ-2018
Спорт
Воспитанники «Рифея» завоевали 5 медалей на конном турнире в УрФО
сегодня в 12:44
Воспитанники «Рифея» завоевали 5 медалей на конном турнире в УрФО
Общество
Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска
сегодня в 12:14
Страховая компания оплатит лечение пострадавшего в Турции подростка из Челябинска
Общество
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске проведут на основе зарубежного опыта
сегодня в 11:34
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске проведут на основе зарубежного опыта
Политика
«Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра
сегодня в 10:55
«Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6