/ «Миасс является серьезной точкой роста для региона». Анатолий Лобко рассказал о своих планах на посту мэра

Кандидат намерен перейти к принципу открытости в управлении муниципалитетом.

Кандидат на пост главы Миасского городского округа Анатолий Лобко подтвердил серьезность своих намерений. Директор «Агентства инвестиционного развития» оказался одним из самых активных участников «гонки». Сам Лобко является уроженцем Миасса, он помнит прошлых руководителей со школьных времен и болеет за родной город.

Анатолий Лобко ценит открытость в работе госструктур. По его мнению, формирование кадрового резерва через конкурсный отбор позволяет вырастить грамотных управленцев.

Администрация — это не какая-то там закрытая структура или элитарный клуб. Она выполняет сервисную функцию для жителей, для бизнеса. Чего не хватало предыдущим властям Миасса — это стратегического планирования, при том колоссальном потенциале, который есть у города. Новый управленческий блок, который будет заново отстроен, должен работать над вопросами экономического развития. — рассказал кандидат на посты главы Миасса Анатолий Лобко.

В качестве главной проблемы Миасса Лобко выделяет нехватку земельных ресурсов для бизнеса, который там динамично развивается.

Миасс является серьезной точкой роста для всего региона. Если город получит статус территории опережающего развития, а это непростая задача, то станет еще более конкурентным. Если говорить о стратегии развития территории, то очень важна агломерация Миасса и Златоуста. Один из ключевых параметров, которые учитывает инвестор при принятии решения — это рынок труда. За счет таких решений губернатора, как новая дорога, которая сильно сократила путь между населенными пунктами, как раз объединяются рынки труда. — передает издание «ФедералПресс» слова главы «Агентства инвестиционного развития».

Также Анатолий Лобко отметил, что поддерживает с Дмитрием Федечкиным — вторым кандидатом из «команды губернатора», рабочие отношения.