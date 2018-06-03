/ Владимир Путин пожелал здоровья маленькому пациенту из Челябинска после пересадки почки

Глава государства назвал южноуральскую столицу «хорошим и большим» городом.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

6-летний челябинец Савелий встретился с главой страны Владимиром Путиным. Президент навестил маленького пациента в Морозовской детской городской клинической больнице в Москве. Там мальчику провели операцию по пересадке почки. Сейчас малыш уже идет на поправку, рядом с ним находится его мама.

Мальчик в первую очередь уточнил, действительно ли перед ним находится Президент. Владимир Путин. Только после этого ребенок рассказал о своем самочувствии и интересах. Также малыш поделился своими планами. Через несколько дней он на самолете отправится домой, в Челябинск.

Скоро домой поедешь. [Челябинск] далеко отсюда, хороший город, большой. — отметил Президент России Владимир Путин.

Напоследок Владимир Путин пожелал Савелию выздоровления и поцеловал малыша в макушку.