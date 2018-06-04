/ Отец челябинского мальчика рассказал о впечатлениях после встречи с Путиным

Ребенок восстанавливается после сложной операции в московской больнице.

Отец 6-летнего мальчика из Челябинска, в палате которого накануне побывал Президент России, рассказал о встрече. Ребенок увиделся с Владимиром Путиным после пересадки почки. Его донором стал отец, биоматериал которого подошел сыну.

Мы объяснили Савелию, кто к нему приходил. Сейчас у него уже другие темы для разговоров, но после встречи он был под впечатлением. Он остался доволен, ему было интересно. Савелий может сориентироваться почти в любой ситуации, поэтому для нас не было удивлением, что он на все так хорошо отвечал. — рассказал сайту «Первый областной» отец мальчика Алексей Крикунов.

Подготовка к пересадке заняла у родителей немного времени. Всю помощь им оказали в Минздраве. Сейчас мальчик остается в московской клинике. Через две недели ему планируют снимать швы, а после врачи проверят, прижилась ли почка взрослого в теле малыша.

Напомним, в День защиты детей 6-летний Савелий встретился с главой страны. Владимир Путин навестил маленького пациента в Морозовской детской городской клинической больнице. Там мальчику провели операцию по пересадке почки. Напоследок Президент пожелал Савелию выздоровления и поцеловал малыша в макушку.