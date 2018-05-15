/ «Это доносы». Родные экс-мэра Миасса считают все обвинения несправедливыми

Геннадию Васькову избирают меру пресечения.

В Тракторозаводском суде рассматривают дело против Геннадия Васькова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Экс-мэра Миасса защищают сразу три адвоката. Также в зале суда присутствует «группа поддержки» — ее составляют родные Геннадия Васькова, которых потрясла информация о задержании и уголовном деле.

Обвинения несправедливые. Это доносы в чистом виде. Надеемся на освобождение. Свидетелей пока ведь нет. — сказала «команда поддержки» Геннадия Васькова.

Судебное заседание проходит в прямом эфире сайта «Первый областной». Ходатайство о запрете на фото и видеосъемку суд не удовлетворил.

Напомним, глава Миасского городского округа Геннадий Васьков оставил свой пост 11 мая. Управленец не справился со своими обязанностями, его работа неоднократно вызывала претензии у местных депутатов. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Ранее Геннадий Васьков получил два «неуда» от местных депутатов за отчет по результатам своей деятельности, что является основанием для отставки.

В понедельник, 14 мая, Васьков на рабочем месте не появился. В приемной пояснили, что глава городского округа уехал в Челябинск по делам. Однако из южноуральской столицы его оперативно вернули в Миасс, поскольку в здание администрации нагрянули силовики. В их сопровождении экс-мэр покинул свой кабинет, пряча руки от встречных. Позже стало известно, что Геннадия Васькова подозревают в превышении должностных полномочий. Уже возбуждено уголовное дело.