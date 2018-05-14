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/ Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий

Главу Миасса задержали как подозреваемого в превышении должностных полномочий

Официальную версию обнародовали в следственном комитете.
сегодня в 16:21
  |  Общество

В отношении главы Миасского городского округа Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Чиновник проходит по делу как подозреваемый. По информации следствия, в прошлом году он дал указание за счет бюджетных денег купить по завышенной стоимости помещение для размещения детского сада. Вопрос об избрании меры пресечения пока не решен. Днем сегодня Васькова задержали силовики, которые нагрянули в администрацию.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи продолжают сбор доказательной базы. Расследование продолжается.

Напомним, на прошлой неделе Геннадия Васькова отправили в отставку. Сегодня, 14 мая, он не вышел на работу. В администрацию его доставили после визита туда силовиков.

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