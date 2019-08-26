Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству

Его предшественник Репринцев назначен председателем комитета архитектуры.

Послушать

В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне. Об этом сообщила на аппаратном совещании временно исполняющая полномочия мэра Наталья Котова.

Владимиру Шамне 45 лет. Он уроженец Челябинской области.

«Окончил ЧГТУ, факультет промышленно- гражданского строительства по специальности инженер-строитель. Также окончил Всероссийский финансово-экономический университет по специальности менеджмент. Работал в Налоговой полиции, банковской сфере. В группе компаний "Мечел" строил логистический комплекс "Мечел-сервис". С 2014 трудился в группе компаний "ЕСН", ПО "Энергоактив", замгендиректора. Занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края», — сообщает руководитель управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Сергей Репринцев, ранее временно исполняющий обязанности заместителя главы, теперь будет трудиться председателем комитета архитектуры и градостроительства.

Наталья Котова также напомнила, что с 23 августа на должность начальника управления капитального строительства городской администрации была назначена Ирина Балашова.