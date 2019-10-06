Еженедельное аппаратное совещание проведет глава города Наталья Котова

Челябинцы смогут следить за ходом встречи в режиме реального времени.

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Еженедельное аппаратное совещание состоится завтра, 7 октября, в администрации Челябинска. Встреча пройдет под председательством главы города Натальи Котовой.

Традиционно с докладами о текущем положении дел и проделанной работе по решению различных проблем и вопросов, волнующих челябинцев, выступят главы районов города. В свою очередь, Наталья Котова даст поручения и указания по дальнейшей работе.

Все желающие могут в режиме реального времени следить за ходом совещания и первыми узнать о важных решениях, которые могут быть озвучены в рамках встречи. Онлайн-трансляция начнется в 9.00 на сайте 1obl. tv.