Глава города Наталья Котова проведет очередное аппаратное совещание

Следить за ходом разговора с главами районов можно в режиме «онлайн».

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Сегодня, 16 сентября, пройдёт аппаратное совещание с главами районов Челябинска.

Администрация Челябинска начинает каждую неделю с совещания под руководством главы города Натальи Котовой, на котором обсуждаются все проблемные вопросы столицы Южного Урала.

Во время совещания главы районов города докладывают главе города о текущем положении дел и строят рабочие планы на предстоящую неделю. В свою очередь Наталья Котова контролирует достоверность заявлений, а также дает поручения и ценные указания чиновникам для продуктивной работы.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции аппаратного совещания сегодня в 9:00 на сайте 1obl.tv.