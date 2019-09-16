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Сегодня, 16 сентября, пройдёт аппаратное совещание с главами районов Челябинска.
Администрация Челябинска начинает каждую неделю с совещания под руководством главы города Натальи Котовой, на котором обсуждаются все проблемные вопросы столицы Южного Урала.
Во время совещания главы районов города докладывают главе города о текущем положении дел и строят рабочие планы на предстоящую неделю. В свою очередь Наталья Котова контролирует достоверность заявлений, а также дает поручения и ценные указания чиновникам для продуктивной работы.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции аппаратного совещания сегодня в 9:00 на сайте 1obl.tv.