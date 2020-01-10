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Председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев покидает свой пост. Чиновник написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию. Об этом стало известно сегодня, 10 января.
«Официально уволен Репринцев будет с 13 января, пока он находится в отпуске», — сообщил Владимир Сафонов, руководитель управления информационной политики администрации Челябинска.
На данный момент полномочия будет временно исполнять Сергей Самсонов.
Сергей Репринцев, уроженец Магнитогорска, занял данный пост в апреле 2017 года. Ранее он был директором МУП «Архитектурно-планировочный центр».