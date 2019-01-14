/ Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области примет у себя всех желающих

Алексей Лошкин проводит день приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции контрольно-счетных органов.

18 января 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Лошкин Алексей Александрович проводит день приема граждан по вопросам, которые находятся в ведении контрольно-счетных органов. В том числе:

Нарушений при использовании государственного (муниципального) имущества;

Неправомерного расходования бюджетных средств.

Прием будет осуществляться в общественной приемной губернатора Челябинской области по адресу: г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 1, каб. 111, время начала проведения приема с 10:00.

По вопросам предварительной записи на личный прием следует обращаться по телефону 8 (351) 263-50-02.