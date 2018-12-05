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/ Стала известна дата конкурса на должность главы Челябинска

Стала известна дата конкурса на должность главы Челябинска

Комиссия по отбору кандидатур будет состоять из 4 депутатов и 4 представителей губернатора.
сегодня в 09:57
  |  Политика

Городская Дума ведет активную подготовку к выборам главы Челябинска. Уже 18 декабря будет объявлено начало конкурса на должность мэра.

Так, после отставки Евгения Тефтелева была создана рабочая группа, которая разрабатывает проект о конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Челябинска.

Все процедурные вопросы мы решаем оперативно, в самые сжатые сроки, которые нам позволяет законодательство. Мы считаем, что такой крупный город как Челябинск, должен избрать Главу в самое ближайшее время, ведь задачи, которые стоят перед городом, возлагают на руководителя огромную ответственность. Это общая позиция депутатов городской Думы, Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и Полпреда в УрФО Николая Цуканова. — прокомментировал Станислав Мошаров, Председатель городской Думы Челябинска.

Начало конкурса стартует 18 декабря, о нем объявят на заседании Челябинской городской Думы. На этом же заседании будет назначена комиссия по отбору кандидатур. В нее войдут 4 депутата Челябинской Гордумы и 4 представителя, назначенные Губернатором.

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