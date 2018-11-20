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/ Выборы председателя и секретаря в региональное отделение Российского профессорского собрания пройдут в Челябинске

Выборы председателя и секретаря в региональное отделение Российского профессорского собрания пройдут в Челябинске

Создание регионального отделения РПС станет новым этапом в развитии высшего образования в регионе.
сегодня в 10:10
  |  Общество

Сегодня, 20 ноября, в Южно-Уральском государственном университете состоятся выборы председателя и секретаря Общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание».

Создание регионального отделения РПС станет новым этапом в развитии высшего образования в регионе.

Региональное отделение предполагает участие как можно большего числа вузов Челябинской области. Но базой выступил Южно-Уральский университет, поскольку он имеет статус национально-исследовательского университета, входит в рейтинг лучших вузов России. Мы находимся в центре процессов, происходящих в системе высшего образования, и во многом их инициируем. ЮУрГУ способен аккумулировать научные, образовательные ресурсы, сформулировать возникающие проблемы, потому что у нас есть опыт их решений, которым мы готовы делиться с коллегами. — прокомментировала Елена Пономарева, директор Института социально-гуманитарных наук, доктор филологических наук.

В состав отделения войдут: ЮУрГГПУ, ЮУГМУ, ЮУрГАУ, ЧГИК. Участники собрания изберут председателя и секретаря, а также наметят дальнейшие планы.

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