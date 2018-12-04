/ В правительстве заявили о срочной необходимости выбора нового мэра Челябинска

«Глава без приставки «и.о.» — это совершенно другой уровень», — прокомментировал слова губернатора начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин.

Владимир Елистратов, временно исполняющий обязанности главы Челябинска, старается все держать под контролем. Однако губернатор Борис Дубровский все равно считает, что южноуральской столице нужен полноценный глава и в ближайшее время. Поэтому нужно организовать выборы мэра.

Позиция губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по этому вопросу предельно четкая. Она доведена до депутатского корпуса Челябинска. По мнению губернатора, глава без приставки «и.о.» — это совершенно другой уровень ответственности, и необходимость в этом — огромная, учитывая, что до саммитов ШОС и БРИКС остаётся полтора года, а позиция главы при подготовке к их проведению является одной из ключевых. — прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин.

Напомним, что Владимир Елистратов занял пост врио главы Челябинска 20 ноября. Основным направлением его работы сейчас является борьба за очищенные от снега дороги, тротуары и дворы.