/ В правительстве заявили о срочной необходимости выбора нового мэра Челябинска

Позиция губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по этому вопросу предельно четкая. Она доведена до депутатского корпуса Челябинска. По мнению губернатора, глава без приставки «и.о.» — это совершенно другой уровень ответственности, и необходимость в этом — огромная, учитывая, что до саммитов ШОС и БРИКС остаётся полтора года, а позиция главы при подготовке к их проведению является одной из ключевых. — прокомментировал начальник управления пресс-службы и информации Дмитрий Федечкин.
Напомним, что Владимир Елистратов занял пост врио главы Челябинска 20 ноября. Основным направлением его работы сейчас является борьба за очищенные от снега дороги, тротуары и дворы.