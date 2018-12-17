/ Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев

Можно и доброе дело сделать, и приз за победу получить.

Всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсе на создание лучшей кормушки. Союз охраны птиц России, в рамках акции «Покормите птиц!», запускает седьмой интернет-конкурс кормушек.

В состязании будет всего две номинации: «Оптимальный вариант» и «Чудо-столовая». В первой — будет выбрана самая функциональная и удобная кормушка, а во второй — красивая и уникальная.

Обязательным условием участия является фото автора вместе со своим произведением. Конкурс продлится до 20 марта 2019 года. До этого времени организаторы будут ежемесячно выбирать по одной работе в каждой номинации (победителям будут приходить оповещения). А в Международный день птиц, 1 апреля, среди отмеченных работ выберут победителей в каждой номинации. Их поздравят грамотами и ценными призами.

Отправить работу на участие можно на сайте конкурса.