Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.43 +0.17 75.39 0
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев

Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев

Можно и доброе дело сделать, и приз за победу получить.
сегодня в 11:34
  |  Общество

Всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсе на создание лучшей кормушки. Союз охраны птиц России, в рамках акции «Покормите птиц!», запускает седьмой интернет-конкурс кормушек.

В состязании будет всего две номинации: «Оптимальный вариант» и «Чудо-столовая». В первой — будет выбрана самая функциональная и удобная кормушка, а во второй — красивая и уникальная.

Обязательным условием участия является фото автора вместе со своим произведением. Конкурс продлится до 20 марта 2019 года. До этого времени организаторы будут ежемесячно выбирать по одной работе в каждой номинации (победителям будут приходить оповещения). А в Международный день птиц, 1 апреля, среди отмеченных работ выберут победителей в каждой номинации. Их поздравят грамотами и ценными призами.

Отправить работу на участие можно на сайте конкурса.

Общество
Спортивные журналисты ОТВ собрали награды областного конкурса
11.12.2018
Спортивные журналисты ОТВ собрали награды областного конкурса
Политика
Стала известна дата конкурса на должность главы Челябинска
05.12.2018
Стала известна дата конкурса на должность главы Челябинска
Общество
«Старые босоножки» челябинки победили в зарубежном конкурсе
04.12.2018
«Старые босоножки» челябинки победили в зарубежном конкурсе
Общество
Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале
18.11.2018
Первая в мире кормушка для йети появилась на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Культура
Главный режиссер камерного театра отметила 70-летие
сегодня в 13:08
Главный режиссер камерного театра отметила 70-летие
Политика
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
сегодня в 12:28
Попыткой уйти от ответственности назвали заявление Московца в мэрии
Общество
Холода возвращаются на Южный Урал
сегодня в 11:49
Холода возвращаются на Южный Урал
Общество
Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев
сегодня в 11:34
Покорить жюри оригинальной кормушкой для птиц приглашают южноуральцев
Общество
На 200 тысяч рублей за плохую уборку снега оштрафовали подрядчика в Челябинске
сегодня в 11:14
На 200 тысяч рублей за плохую уборку снега оштрафовали подрядчика в Челябинске
Общество
Мужчину с татуировками в виде иероглифов ищут в Челябинске
сегодня в 10:50
Мужчину с татуировками в виде иероглифов ищут в Челябинске
Общество
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
сегодня в 10:45
ЮУрГУ с размахом отметил 75-летие
Общество
Трамвайную остановку «Чичерина» вернули челябинцам
сегодня в 10:01
Трамвайную остановку «Чичерина» вернули челябинцам
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6