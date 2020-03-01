Конкурс муниципальных общественных палат продолжается в УрФО

Челябинская область подала наибольшее количество заявок.

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Конкурс муниципальных общественных палат продолжается в Уральском Федеральном округе. При этом большинство заявок — 15 из 27 — подала Челябинская область. Среди участников — Верхний Уфалей, Златоуст, Кыштым, Миасс, Трёхгорный, Чебаркуль и многие другие города и районы области.

«На данный момент Конкурс находится на этапе оценки поданных документов. До 1 марта экспертам предстоит высказать свое мнение о каждом участнике по следующим критериям: „активность“, „эффективность“ и „информационная открытость“. Затем будут объявлены победители»,— сообщили в пресс-службе Общественной палаты в Челябинской области.

Идея создать систему муниципальных Общественных палат в Челябинской области возникла у председателя региональной ПО Олега Дубровина ещё в декабре 2016 года. И на сегодняшний день в области имеется уже 50 муниципальных палат, задача которых защищать интересы и права местных жителей, быстро реагировать на проблемы и также быстро их решать. Иными словами, муниципальные общественные палаты стоят диалог между властью и обществом, а областная Общественная палата всегда готова прийти местным на помощь.

Победителями станут те ОП, которые покажут лучшую практику взаимодействия между населением и властью. Результаты объявят 3 и 4 марта в Кургане.