Челябинская область забрала половину наград Конкурса муниципальных общественных палат

Регион занял шесть призовых мест из двенадцати.

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В Кургане состоялось чествование победителей Конкурса муниципальных общественных палат. Мероприятие прошло в рамках форума «Сообщество». Южноуральцы взяли 6 из 12 почетных мест. Оставшиеся разделили Тюменская и Свердловская области и ХМАО.

Награждение состоялось в четырех номинациях. Общественная палата Тракторозаводского района Челябинска заняла третье место в номинации «Лучшая муниципальная общественная палата городского поселения». Общественная палата Еткульского района стала второй в номинации «Лучшая муниципальная общественная палата муниципального района», а Общественная палата Саткинского района стала третьей в этой же номинации. Снежинск занял третье место в номинации «Лучшая муниципальная общественная палата городского округа, в котором проживает до 50 000 человек». Миасс оказался вторым в номинации «Лучшая муниципальная общественная палата городского округа, в котором проживает более 50 000 человек», а Златоуст — третьим.

«Очень рад за коллег из муниципалитетов. Они проделали действительно большую работу, начинали с нуля. За довольно короткий срок им необходимо было добиться доверия граждан, наладить конструктивный диалог с местной властью, доказать, что нельзя игнорировать мнение общественности, что многие вопросы гораздо легче решить при участии гражданских активистов. Безусловно, работы в территориях еще очень много. Это в первую очередь вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ. Но эти победы в конкурсе — важный этап для всех нас. Это признание федеральными коллегами нашей эффективности, показатель того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Напомним, по итогам прошлого года региональная ОП вошла в четверку самых активных и информационно открытых в России.