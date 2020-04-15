Более 600 заявок подано на кадровых конкурс по замещению должностей в соцфере

Среди участников специалисты из других регионов.

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На участие в кадровом конкурсе по замещению должностей в учреждениях социальной сферы подали более 600 заявок. В рамках отбора, который начался месяц назад, планируется привлечь на руководящие должности ряд специалистов.



Как пояснила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, конкурс необходим из-за дефицита кадров в социальной сфере. В частности речь идёт об органах здравоохранения, образования и соцзащиты.

«Уверены, что конкуренция будет большая, так как заявки поступали даже от специалистов из Свердловской, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан. Среди них и действующие врачи с большим опытом, готовые к переезду», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Сбор заявок продлится до 19 апреля 2020 года. Сам конкурс пройдет в четыре этапа и помимо направления заявки необходимо пройти тестирование, написать эссе и прийти на очное собеседование. Для регистрации и прохождения этапов необходимо перейти на портал конкурса.