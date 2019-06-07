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Коммунисты намерены составить конкуренцию Алексею Текслеру

В преддверии осенних выборов главы Челябинской области в южноуральскую столицу спешат тяжеловесы партии КПРФ.
сегодня в 09:00
  |  Политика
4 июня официально стартовала кампания по выборам губернатора Челябинской области. Это событие не только вызвало заметное оживление политической жизни в регионе, но и заинтересовало многих федеральных политиков.

По словам экспертов, занять кресло главы Челябинской области хотят не только местные общественные и политические деятели. Так, уже сегодня ,7 июня, в областной столице состоится федеральный слёт-семинар членов КПРФ. В Челябинск прилетят сразу пять депутатов Государственной думы от компартии. Среди гостей города такие тяжеловесы как Сергей Обухов и Валерий Рашкин. Именно этих двух политиков эксперты называют основными претендентами на место Геннадия Зюганова, который является бессменным лидером КПРФ с начала 1990-х годов.

Лидеры коммунистов планируют не только провести внутренние обучающие мероприятия с партийным активом Урало-Сибирского блока, но и несколько публичных мероприятий. Представители партии намерены встретиться с челябинскими студентами и работниками крупных предприятий города, пообщаться с представителями местных СМИ.

Очевидно, что Челябинск неслучайно стал площадкой для встречи коммунистов: выборы губернатора Челябинской области всё больше привлекают внимание политиков, конкуренция за кресло главы региона растет. Вероятно, лидеры КПРФ готовы бросить серьезный вызов Алексею Текслеру.

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