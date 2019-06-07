/ У Алексея Текслера 100 тысяч подписчиков в «Инстаграм»

Глава региона решил сделать сюрприз недавно подписавшемуся пользователю.

Самый медийный глава региона УрФО Алексей Текслер интересен как минимум 100 тысячам людей в «Инстаграме». Именно столько сейчас подписаны на руководителя Челябинской области. Алексей Текслер, заметив круглую цифру в аккаунте, решил запустить интерактив и предложил подписчикам самим выбрать подарок для того самого, 100-тысячного.

Не ожидал, но вас уже 100 тысяч. Это приятно и очень ответственно. Я рад, что вы активны, что обсуждаете мои публикации. Ваша поддержка важна для меня, а конструктивная критика, сообщения о проблемах региона и предложения об их решении — безусловно полезны. Благодаря соцсетям я общаюсь здесь с вами напрямую. Может, предложите вариант сюрприза для стотысячного подписчика? — написал Алексей Текслер.

Действительно, «Инстаграм» помог Алексею Текслеру быстро ознакомиться с проблемами региона, собрать наиболее громкие обращения и сразу задать на их основе вопросы главам районов. Обращения от жителей Челябинской области поступают в комментариях к записям и в личные сообщения Алексею Текслеру.