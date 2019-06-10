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/ Алексей Текслер ознакомился с работой ракетного центра и автозавода «Урал» в Миассе

Алексей Текслер ознакомился с работой ракетного центра и автозавода «Урал» в Миассе

Глава региона во второй раз посещает город.
сегодня в 13:24
  |  Общество

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 10 июня, работает в Миассе. Руководитель региона в рамках рабочего визита посетил ГРЦ имени Макеева, а также автомобильный завод «Урал». Вместе с Алексеем Текслером автозавод посетил известный путешественник Федор Конюхов.

Глава региона познакомился с Федором Конюховым. Путешественник тут же предложил Алексею Текслеру отправиться в совместное кругосветное путешествие. Руководитель области отказался, однако взамен предложил стать Федору Конюхову послом Челябинской области в мире.

Алексей Текслер и Федор Конюхов вместе осмотрели производство.

Алексей Текслер вместе с Федором Конюховым посетили одну из главных точек завода — главный конвейер. Там гостей познакомили с процессом сборки «Уралов». Там же они посмотрели на практический результат внедрения и развития Производственной системы — оптимальной организации производственного процесса. Он позволяет производить качественный продукт в безопасных условиях с минимальными затратами. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Отметим, что автозавод «Урал» — один из крупнейших производителей грузовых машин в России. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями. Среди них вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, подъемные машины и другие.

Напомним, что Алексей Текслер уже был в Миассе, но тогда глава региона приехал в город Горнозаводской зоны на праздник День защиты детей.

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