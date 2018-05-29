/ Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса

Первая задача каждого — вернуть звание цветущего города.

За день до завершения приема заявок на должность главы Миасского городского округа сразу два человека из команды губернатора представили свои кандидатуры. Это Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Оба они зарегистрированы в Миассе, душой болеют за город и надеются помочь ему расцвести снова.

Я родился в городе Миасс, здесь состоялось все мое становление. Я понимаю, что городу требуется совершенно другой уровень развития. Нужно нивелировать все скандалы, которые были. Нужно вернуть статус, который был еще недавно. Это должен быть второй город по качеству жизни и первый по качеству жизни. Здесь сумасшедший потенциал. Вот что должно быть его отличительной чертой. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Второй кандидат, Анатолий Лобко, тоже считает, что Миассу нужен другой облик. Раньше город был цветущим, и нужно сделать все, чтобы этот эпитет вновь ему подходил. По мнению Лобко, это привлечет и новый бизнес.

В последние годы мы подразумеваем политический контекст Миасса. В целом о ситуации в городе — проблемы связаны с благоустройством, с экономическим развитием. В последние годы, работая в региональном правительстве, я практически каждый день ездил на работу из Миасса, ведь моя семья жила именно здесь. Здесь одни из самых лучших условий жизни в России. Я убежден, что у Миасса огромный потенциал, комфортная среда для проживания. Новая команда поставит новые задачи перед Миассом. Краткосрочные и долгосрочные. Сейчас, в силу моих текущих обязательств, до конца года нужно получить статус ТОСЭР. В Миассе достаточное количество инвестпроектов. Активная среда с большим количеством инициатив. Миасс займет заслуженное место как один из лучших городов РФ. — поделился своими планами с сайтом «Первый областной» директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко.

Сейчас зарегистрированы 6 кандидатов. Первым документы подал исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких. Также заявления приняты от сотрудника Тургоякского рудоуправления Дмитрия Сундеева, экс-сотрудника ФСБ Александра Иванова и бывшего главы администрации Миасса Валентина Вертипрахова. Последние два кандидата находятся на пенсии.

К кандидатам на должность мэра есть несколько требований: наличие пассивного избирательного права на день конкурса, высшее образование, знание конституции, законов государства и региона, знание управленческой деятельности.

В Миасском городском округе сессией собрания депутатов объявлен конкурс на замещение главы Миасского городского округа. Глава избирается сроком на 5 лет. С 15 по 30 мая идет подача документов. Дальше специалистами собрания будут направлены запросы в ведомства, как ГИБДД, полиция, налоговая инспекция, чтобы проверить данные, которые заявил кандидат. Если данные совпадут, кандидат будет допущенным, комиссия будет его рассматривать. — сообщил сайту «Первый областной» председатель собрания депутатов Миасского городского округа Евгений Степовик.

Нового главу Миасса выберут, изучив все предоставленные ими документы и разобрав предложенные программы. Прием документов завершается 30 мая.