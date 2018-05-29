Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.27 +0.6 72.83 +0.71
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса

Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса

Первая задача каждого — вернуть звание цветущего города.
сегодня в 18:21
  |  Политика

За день до завершения приема заявок на должность главы Миасского городского округа сразу два человека из команды губернатора представили свои кандидатуры. Это Дмитрий Федечкин, известный как начальник пресс-службы и информации правительства, а также директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко. Оба они зарегистрированы в Миассе, душой болеют за город и надеются помочь ему расцвести снова.

Я родился в городе Миасс, здесь состоялось все мое становление. Я понимаю, что городу требуется совершенно другой уровень развития. Нужно нивелировать все скандалы, которые были. Нужно вернуть статус, который был еще недавно. Это должен быть второй город по качеству жизни и первый по качеству жизни. Здесь сумасшедший потенциал. Вот что должно быть его отличительной чертой. — рассказал радио «Business FM Челябинск» начальник пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Второй кандидат, Анатолий Лобко, тоже считает, что Миассу нужен другой облик. Раньше город был цветущим, и нужно сделать все, чтобы этот эпитет вновь ему подходил. По мнению Лобко, это привлечет и новый бизнес.

В последние годы мы подразумеваем политический контекст Миасса. В целом о ситуации в городе — проблемы связаны с благоустройством, с экономическим развитием. В последние годы, работая в региональном правительстве, я практически каждый день ездил на работу из Миасса, ведь моя семья жила именно здесь. Здесь одни из самых лучших условий жизни в России. Я убежден, что у Миасса огромный потенциал, комфортная среда для проживания. Новая команда поставит новые задачи перед Миассом. Краткосрочные и долгосрочные. Сейчас, в силу моих текущих обязательств, до конца года нужно получить статус ТОСЭР. В Миассе достаточное количество инвестпроектов. Активная среда с большим количеством инициатив. Миасс займет заслуженное место как один из лучших городов РФ. — поделился своими планами с сайтом «Первый областной» директор «Агентства инвестиционного развития» Анатолий Лобко.

Сейчас зарегистрированы 6 кандидатов. Первым документы подал исполняющий обязанности главы Миасса Григорий Тонких. Также заявления приняты от сотрудника Тургоякского рудоуправления Дмитрия Сундеева, экс-сотрудника ФСБ Александра Иванова и бывшего главы администрации Миасса Валентина Вертипрахова. Последние два кандидата находятся на пенсии.

К кандидатам на должность мэра есть несколько требований: наличие пассивного избирательного права на день конкурса, высшее образование, знание конституции, законов государства и региона, знание управленческой деятельности.

В Миасском городском округе сессией собрания депутатов объявлен конкурс на замещение главы Миасского городского округа. Глава избирается сроком на 5 лет. С 15 по 30 мая идет подача документов. Дальше специалистами собрания будут направлены запросы в ведомства, как ГИБДД, полиция, налоговая инспекция, чтобы проверить данные, которые заявил кандидат. Если данные совпадут, кандидат будет допущенным, комиссия будет его рассматривать. — сообщил сайту «Первый областной» председатель собрания депутатов Миасского городского округа Евгений Степовик.

Нового главу Миасса выберут, изучив все предоставленные ими документы и разобрав предложенные программы. Прием документов завершается 30 мая.

Общество
Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в присвоении денег
  
17.05.2018
Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в присвоении денег
Общество
Еще один южноуральский глава отправлен в отставку
16.05.2018
Еще один южноуральский глава отправлен в отставку
Политика
Уходящий в отставку глава Миасса не появился на рабочем месте
14.05.2018
Уходящий в отставку глава Миасса не появился на рабочем месте
Общество
Глава Троицкого района Людмила Шаталова покинула свое кресло
03.05.2018
Глава Троицкого района Людмила Шаталова покинула свое кресло
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
сегодня в 19:03
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
Происшествия
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
сегодня в 18:35
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
Политика
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
сегодня в 18:21
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
Общество
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
сегодня в 18:16
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
Происшествия
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
сегодня в 18:12
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
Происшествия
Такси на высокой скорости протаранило жилой дом
сегодня в 18:07
Такси на высокой скорости протаранило жилой дом
Политика
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
сегодня в 18:04
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
Общество
Челябинская офисная работница стала первой красавицей города
сегодня в 17:52
Челябинская офисная работница стала первой красавицей города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6