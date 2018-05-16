/ Еще один южноуральский глава отправлен в отставку

Без руководителя осталось Юрюзанское городское поселение.

Главу Юрюзанского городского поселения Сергея Замятина отправили в отставку. Соответствующее решение приняли местные депутаты. Внеочередное собрание состоялось накануне, 15 мая. Все присутствовавшие там 13 человек высказались за отставку.

Ранее народные избранники второй раз подряд неудовлетворительно оценили деятельность главы. После этого об инициативе снять Сергея Замятина с должности сообщили губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Он, в свою очередь, принял данные к сведению.

Вопрос об удалении в отставку, изложенный в уведомлении депутатов Совета депутатов предлагаю рассматривать с учетом приведенных доводов и руководствуясь требованиями законодательства. — заявил Борис Дубровский.

На данный момент известно, что обязанности главы временно будет исполнять Юрий Бобылев.

Ранее стало известно об отставке главы Миасса Геннадия Васькова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».